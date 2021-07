Violento incendio a Carlentini, 2 abitazioni distrutte dal fuoco: ordine di evacuzione

Un altro fronte del fuoco in provincia di Siracusa è a Carlentini. Due abitazioni - come rende noto il Dipartimento regionale di Protezione civile - sono state aggredite dal fuoco. Gli abitanti sono stati messi in salvo. Una delle case distrutte dal fuoco era disabitata

Dal Comune è stato diffuso l'ordine di evacuazione immediata delle abitazioni di via Porta Siracusa e via Procida.

Sono due le 2 squadre dei Vigili del Fuoco sul posto dove ha già operato anche un elicottero.