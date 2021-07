Marina di Priolo, attivata la postazione con ambulanza e Protezione civile

Anche per questa stagione balneare a Marina di Priolo è stata attivata la postazione con autoambulanza e Protezione civile.

A darne comunicazione sono il sindaco Pippo Gianni e l’assessore al Mare, Santo Gozzo.

Il servizio, che ha preso il via ieri e assicurerà ai bagnanti soccorso, assistenza medica e trasporto in ospedale, sarà attivo fino al 22 agosto.

La presenza della Misericordia e della Protezione Civile sarà garantita anche in occasione delle manifestazioni organizzate sul litorale priolese.