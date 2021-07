Siracusa, incendio in contrada Spalla: visibilità ridotta e strada chiusa al traffico. Evacuato l'acquapark

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio lungo la strada che porta al centro commerciale di contrada Spalla.

Il vento ha fatto alzare alte colonne di fumo, riducendo la visibilità sulla strada, tanto da renderne necessaria la chiusura: traffico bloccato all'altezza della rotonda di Alta Sfera e della rotonda di Targia.

E' stato già evacuato l'acquapark giusto poco prima che arrivassero le fiamme e in via precauzionale è stato evacuato anche il centro commerciale cinese. In arrivo un canadair e l'elicottero.

Proprio per oggi, intanto, il Diparimento regionale della Protezione civile aveva emesso allerta rossa per rischio incendi a Siracusa.