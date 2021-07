Siracusa, lite in strada tra un uomo e una donna: nell'auto di lui un coltello

Lite in strada nella serata di ieri in viale Tunisi, a Siracusa, tra un uomo e una donna.

Giunti sul posto agenti delle Volanti hanno soccorso la ragazza che è stata accompagnata in ospedale da un’ambulanza.

L'uomo, un 38enne della provincia di Catania è stato perquisito così come la sua auto: sulla vettura sono stati trovati un coltello a serramanico e una dose di cocaina. Da qui la denuncia per possesso di arma da taglio e la segnalazione per uso personale di sostanze stupefacenti.

Alla fine anche il 38enne è stato condotto in ospedale a causa dello stato di agitazione psicofisica in cui si trovava, per la probabile assunzione di droga.