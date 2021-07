Incendi, i sindaci dell'Unione Valle degli Iblei a difesa dell'ambiente

L'avevano preannunciato e l'hanno fatto: i sindaci dei Comuni dell'Unione Valle degli Iblei (Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide e Sortino) hanno sottoscritto un documento, inviato al prefetto, al presidente della Regione, dell'Ars, del Senato e della Camera dei deputati nel quale chiedono intervento urgenti per arginare il fenomeno degli incendi nei loro territori. Incendi che nell'ultimo periodo hanno ridotto in cenere oltre 500 ettari di macchia mediterranea, con danni per centinaia di migliaia di euro per imprese, coltivazioni, allevamenti e immobili andati distrutti.

Le richieste indicate nella nota sono: la dichiarazione dello stato di calamità naturale, il potenziamento dei controlli preventivi, anche con l'utilizzo dell'esercito per il pattuglaimento, uomini e mezzi per il Corpo Forestale e inasprimento delle pene per i priomani.

"Abbiamo il dovere - dichiara Alessandro Caiazzo, sindaco di Buccheri - di difendere i nostri territori dalla speculazione, da chi pensa di poter aggredire terreni per farne pascoli incontrollati e dai piromani seriali".