Due alpiniste morte assiderate sul Monte Rosa

Tragedia della montagna in Val d'Aosta, dove due alpiniste piemontesi sono morte assiderate sul Monte Rosa, dopo essere rimaste bloccate a oltre 4.000 metri di quota, sotto la vetta della Piramide Vincent. Un terzo alpinista è sopravvissuto e le sue condizioni non destano preoccupazioni. Il gruppo, non riuscendo a rientrare a valle a causa del maltempo, ha allertato le squadre di soccorso che sono salite a piedi ma non hanno potuto salvare le due alpiniste. L'uomo è stato trasportato in elicottero in Svizzera.