Pachino, perseguita la ex e viola il divieto di avvicinamento: arrestato

Ha continuato a perseguitare la sua ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento e nonostante l'obbligo di dimora a Noto che gli era stato imposto in seconda battuta.

I fatti sono accaduti a Pachino: dopo l'ennesima violazione, la Procura di Siracusa ha disposto per l'uomo un ulteriore aggravamento della misura, decidendo per gli arresti domicialiari.

Dopo la fine della relazione, infatti, la donna ha denunciato l'ex compagno perché riceveva da lui numerose telefonate ogni giorno e aveva dovuto far fronte a molti tentativi di avvicinamento.

I provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria non hanno fermato l'uomo che ha continuato come se nulla fosse fino all'esecuzione del provvedimento di arresto.