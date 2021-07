Augusta, fermo amministrativo per la nave Geo Barents di Msf

Dopo un'ispezione durata 14 ore da parte delle autorità italiane la nave GeoBarents di Medici senza frontiere - che nei giorni scorsi aveva soccorso 410 migranti al largo della Libia - è stata bloccata nel porto di Augusta "sulla base di deficienze riscontrate". Lo fa sapere la stessa ong, sottolineando che è la tredicesima volta in 3 anni che l'Italia blocca navi umanitarie.

Nei primi sei mesi dell'anno, ricorda Msf, "721 persone hanno perso la vita in mare. Faremo tutto il possibile per tornare nel Mediterraneo a salvare vite". (Ansa)