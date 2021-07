Noto, controllo del territorio: sanzioni per 16.000 euro

Sono state 95 le persone identificate e 75 i mezzi controllati nell'ambito di un servizio di controllo del territorio, effettuato nel centro storico di Noto oltre che nelle aree periferiche collinari e balneari. In totale sono state elevate 15 sanzioni al codice della strada. Altre 16 sono state contestate ad coloro che non rispettavano le disposizioni anti covid. Un venditore abusivo di giocattoli ed oggettistica varia, privi del marchio di sicurezza dell’Unione Europea, è stato multato e la merce è stata sequestrata. Nel corso di tutti i servizi sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 16.000 euro.