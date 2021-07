Siracusa, controlli antidroga in via Algeri: arrestato 39enne

Controllo antidroga in Via Algeri, a Siracusa, da parte di agenti delle Volanti che hanno arrestato un 39enne per possesso ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo aveva cn sé 19 dosi di hashish, 11 dosi di cocaina e 7 dosi di crack, oltre a 137 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio, e un foglio riportante riferimenti all’attività di vendita.

Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.