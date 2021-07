Federazione fra Lega Sicilia ed Mpa in provincia di Siracusa

A Siracusa, la Lega Sicilia ed il Movimento per la Nuova Autonomia, avviano un processo di confronto e istituiscono un tavolo di intesa, pur mantenendo ciascuna la propria identità, come già avvenuto all’Ars per i due gruppi parlamentari di riferimento.

Per la provincia di Siracusa il tavolo è composto per la Lega da Vincenzo Vinciullo, Leandro Impelluso e Sebastiano Moncada. Per l'Mpa Mario Bonomo, Salvatore Fava, Sebastiano Dellalbani e da Enzo Reale.

E' stato stabilito, tra l'altro, che verranno istituiti organismi stabili di confronto politico fra i due partiti, mediante comitati di lavoro costituiti ad hoc. Nell’ambito degli Enti Locali territoriali, e delle loro espressioni istituzionali, ovvero i Consigli e le Giunte, le due forze politiche terranno una posizione unitaria. I due partiti s’impegnano a predisporre liste separate nelle prossime competizioni elettorali. Nell'ambito del tavolo di lavoro provinciale del ceentrodestra, istituito per definire le candidature a sindaco nei Comuni dove si andrà al voto in autunno, i due partiti assumeranno una posizione politica comune.