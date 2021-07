Cassibile, marijuana e hashish nascoste in cucina: in manette 35enne

Nascondeva in cucina, all'interno della dispensa, tra il cibo, mezzo chilo di marijuana e 300 grammi di hashish, in larga parte già suddivisa in dosi pronte per essere vendute, e vario materiale per il taglio, la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente.

Si tratta di un 35enne con numerosi precedenti specifici, che è stato arrestato dai Carabinieri di Cassibile.

Per l'uomo sono stati disposti i domiciliari. Il materiale per il confezionamento e lo stupefacente sono stati posti sotto sequestro e la droga è stata inviata presso il laboratorio analisi sostanze stupefacenti per l’esame qualitativo e quantitativo.