Siracusa, grave incidente stradale in contrada Cavadonna. Interviene l'elisoccorso

Grave incidente stradale questa mattina intorno alle 9 in contrada Cavadonna a Siracusa.

Secondo le prime notizie due le auto coinvolte, una Y10 e una Fiat 600: sarebbero 5 o 6 le persone ferite e per uno di loro si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso. Gli altri sono stati condotti al pronto soccorso dell'Umberto I.

Sul posto per i rilievi del caso la Polizia municpale. La strada al momento è stata chiusa al transito.