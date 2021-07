L'Italia batte il Belgio e vola in semifinale. Siracusa torna a festeggiare

L'Italia vince e vola in semifinale e si ripete il rito della festa in strada a Siracusa nel luogo deputato per esultare dopo vittorie sportive: corso Gelone.

In tantissimi sono arrivati dopo il triplice fischio finale con auto e moto, ma anche a piedi per esultare in una sorta di rito collettivo che è andato avanti fino a tarda notte. Clacson, musica e balli con giovani, giovanissimi, per la maggior parte, ma non solo, bardati di bandiere tricolori o con i colori della bandiera italiana dipinti sul volto.

Adesso gli azzurri sono in semifinale e martedì sera dovranno vedersela con le furie rosse della Spagna che ieri hanno liquidato la Svizzera 4-2 con l'auspicio di tornare a fare festa.

Per vedere la diretta dei festeggiamenti di ieri sera in corso Gelone clicca QUI