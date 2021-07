Augusta, salva l'assistenza medica ai marittimi: nominato un medico temporaneo

I marittimi del porto di Augusta non resteranno senza medico. Da lunedì 5 luglio sarà in servizio il dottor Cosimo Cappiello.

A darne notizia Marina Noè, presidente di Assoporto Augusta che aveva lanciato l'allarme giorni fa sulla vicenda, raccolto dall'amministrazione comunale megarese e dall'Asp.

"Si tratta di un incarico temporaneo - spiega la Noé - affidato con urgenza proprio per scongiurare il rischio che gli operatori dello scalo megarese potessero rimanere privi dell’importante servizio di sanità marittima nelle more dell’espletamento del concorso pubblico che dovrà essere bandito al più presto.

La nomina del nuovo medico in tempi così rapidi - spiega ancora - consentirà, dunque, agli oltre mille marittimi dello scalo megarese di non aver alcuna difficoltà rispetto alle dimissioni del precedente medico perchè non ci sarà neanche un giorno di vacatio nel servizio di assistenza”.