Priolo, bonus prima casa: istanze da presentare entro dicembre 2021

Presentato questa mattina a Priolo il bonus “Prima Casa” il cui avviso e il modulo per presentare istanza saranno pubblicati martedì 6 luglio sul sito istituzionale del Comune.

Scadrà a dicembre 2021 ed è riservato ai residenti nel territorio comunale e ai maggiorenni che si trovano fuori Comune, che siano stati residenti per almeno 10 anni e intendano ristabilirsi a Priolo.

Sarà concesso un contributo pari al 20% della spesa sostenuta per la costruzione o l’acquisto della prima casa, per un massimo di 10.000 euro. Potranno accedere singoli o coppie, sia di fatto che di diritto, che abbiano un reddito non superiore a 40.000 euro.

“Il Consiglio e l’Amministrazione comunale - ha detto il presidente Biamonte - hanno aperto un capitolo di 50.000 euro ma è prevista la possibilità di inserire nuove somme, per soddisfare tutte le richieste pervenute".

"Un altro tassello - ha affermato l’assessore alle Politiche Sociali e Giovanili, Diego Giarratana - di tutti gli interventi che stiamo portando avanti. La prossima settimana attueremo il progetto per il campo estivo dei bambini e la farmacia pediatrica. Abbiamo dato continuazione all’iniziativa “spazio giochi” e ieri abbiamo avviato il progetto di inclusione sociale “Giardino del Mare”.

“Questo contributo - ha sottolineato il sindaco Pippo Gianni - non sarà esaustivo per quello che può essere l’impegno di una casa, ma è un segnale forte di come l’amministrazione vada sempre incontro ai cittadini".