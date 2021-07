Siracusa, spazi gioco estivi per bambini dai 18 mesi ai 3 anni

Fondi regionali degli asili nido per l'acquisto di spazi gioco presso strutture idonee per il periodo estivo.

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Siracusa l’Avviso pubblico per accreditamento delle strutture interessate alla realizzazione del servizio “spazio gioco mesi estivi”. Finanziato per circa 450mila euro con fondi regionali, il servizio dovrà essere offerto per i mesi di luglio ed agosto per i bambini d’età compresa tra i 18 mesi ed i 3 anni dalle 8 alle 13, e dalle 14 alle 19, dal lunedì al sabato, senza servizio mensa. In ogni caso ciascun bambino non potrà frequentare per più di 5 ore al giorno.

“Le famiglie - dichiarano il sindaco Francesco Italia e l’assessore ai Servizi sociali Maura Fontana- hanno necessità di aiuto per dedicarsi con serenità alle attività lavorative. Questo è un servizio che servirà a traghettare le famiglie all'avvio degli asili a settembre”.

L’Avviso è rivolto alle Cooperative sociali gestori di strutture di asili nido pubblici, o di asili nido privati accreditati e non accreditati; alle strutture private e gli enti del terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti che hanno tra i propri scopi istituzionali le attività inerenti all’avviso.

Il Comune comparteciperà al costo della frequenza per ciascun bambino per tutto il periodo stabilito, con l’acquisto di posti/utenti da un minimo di 10 a un massimo di 50 bambini a struttura ed in funzione delle risorse finanziarie a disposizione. Le strutture interessate avranno 5 giorni per presentare la domanda ed il progetto educativo. Le istanze complete dovranno essere presentate esclusivamente tramite invio agli indirizzi mail/pec: asilinido@comune.siracusa,it; asilinido@comune.siracusa.legalmail.it .