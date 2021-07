Siracusa, De Gregori e Alice al Teatro Greco: Italia " Eventi di qualità in un contesto unico"

Due grandi eventi musicali in programma al Teatro Greco di Siracusa dopo le Rappresentazioni classiche: sono i concerti di Francesco Gregori e di Alice che si esibiranno il 28 agosto e il 3 settembre nella cavea del Temenite.

I due eventi sono stati presentati stamattina dal sindaco, Francesco Italia e dagli assessori alla Cultura e al Turismo, Fabio Granata e Alessandro Schembari. Assieme a loro Giovanni Gambuzza dell’Associazione culturale “Development” che sta curando l’organizzazione.

Il cantatore romano e la sua band, con “Live the greatest hits”, presenteranno i brani più belli del repertorio mentre Alice, grazie al solo accompagnamento al pianoforte di Carlo Guaitoli, proporrà le canzoni di Franco Battiato, in omaggio all'artista scomparso di recente.

Si tratta di due artisti con i quali si vuole dare un'ulteriore impulso alla ripartenza in chiave turistica: proprio in questa direzione l'amministrazione comunale è intervenuta per mantenere basso il costo dei biglietti.

