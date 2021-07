Soccorso ad una turista infortunata ai laghetti di Cavagrande: in azione Guardia di Finanza e vigili del fuoco

Finanzieri del Soccorso alpino e vigili del fuoco in azione ieri sera ai laghetti di Cavagrande del Cassibile per trarre in salvo una turista che a seguito di un incidente, non riusciva più a camminare a causa di una presunta frattura alla caviglia.

La sala operativa del 118 ha allertato la Stazione Sagf della Guardia di Finanza, che ha richiesto l'idi ntervento un elicottero alla Sezione aerea di Catania. Le Fiamme Gialle venivano sbarcate in hovering in un campo nei pressi del sentiero che scende verso i laghetti e, insieme ai Vigili del fuoco sopraggiunti via terra, hanno intercettato la turista.

La donna è stata assicurata ad una barella per permetterne il trasporto,e poi trasportata a mano con il solo ausilio di lampade frontali, in risalita verso il piazzale dove in attesa c'era un’unità del 118.

Dopo più di tre ore, mezz'ora dopo la mezzanotte, i soccorritori sono giunti a destinazione e hanno affidavato la turista al personale del 118.