Siracusa, cambia la viabilità nella zona Umbertina: aree pedonali in via Perasso e in via Somalia

Cambia la viabilità nella zona Umbertina con l’istituzione di aree pedonali in via Perasso e in via Somalia.

"Questo - dichiarano il sindaco, Francesco Italia e l’assessore alla Mobilità, Maura Fontana - vuole essere un messaggio di cura verso quello che è un quartiere altrettanto importante e degno di salvaguardia per le caratteristiche urbanistiche e architettoniche”.

Dalla data di apposizione della segnaletica e fino al 15 ottobre, dalle 20 alle 2 del giorno successivo, nel tratto interposto tra via Bengasi e via Malta, vigerà il divieto di transito e sosta con rimozione coatta ambo i lati fatta eccezione per i veicoli che devono accedere ai passi carrabili e per quelli a servizio delle persone diversamente abili titolari di stallo personalizzato.

Saranno, inoltre, istituiti stalli di sosta per i veicoli dei residenti delle due vie in via Bengasi, sul lato destro del senso di marcia, nel tratto interposto tra via del Porto Grande e gli stalli riservati alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica, con obbligo di esposizione del pass rilasciato dal Comune.

I veicoli provenienti da via Bengasi, giunti in corrispondenza dell’intersezione con via Somalia, avranno l’obbligo di proseguire dritto.

I veicoli provenienti da via Malta, giunti in corrispondenza dell’intersezione con via Perasso, avranno l’obbligo di proseguire dritto.

I veicoli provenienti da via Perasso, giunti in corrispondenza dell’intersezione con via Malta, avranno l’obbligo di svoltare a sinistra.

I titolari delle attività commerciali di queste vie dovranno posizionare le transenne alle 20 e di rimuoverle entro le 2 del giorno successivo, e garantire il transito dei pedoni in sicurezza oltre che il transito dei mezzi di soccorso.