Augusta, controlli a tappeto su sicurezza pubblica e norme anti-Covid. Elevate multe per 15.000 euro

Controlli del territorio dei carabinieri, con particolare attenzione nelle zone ritenute più sensibili. I controlli sono stati sia in termini di ordine e sicurezza pubblica sia in materia di rispetto delle norme anti-Covid, con numerose ispezioni e posti di controllo in corrispondenza delle principali arterie stradali cittadine ed extraurbane, piazze e luoghi di intrattenimento. Sono stati controllati diversi esercizi commerciali, 467 persone e 282 veicoli, eseguite varie perquisizioni personali, veicolari e domiciliari e contestato violazioni al Codice della Strada per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, la guida con telefono cellulare o con veicolo senza revisione periodica, per la mancata copertura assicurativa, per aver guidato il mezzo con patente scaduta di validità o senza averla mai conseguita. Contravvenzionati anche due motociclisti che non indossavano il casco protettivo. Complessivamente sono state elevate sanzioni per un totale di circa 15.000 euro, sottratti 45 punti dalle patenti di guida e ritirati 7 documenti di circolazione. Segnalato alla Prefettura un giovane trovato in possesso di 1,5 grammi di hashish.