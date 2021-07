Siracusa, droga in un cespuglio: sequestrate 44 dosi di marijuana

E' nella zona di via Santi Amato, ritenuta una delle piazze urbane di spaccio, che ieri sera la polizia ha effettuato un servizio antidroga. Nel corso dell'attività di controllo, sono state trovate 44 dosi di marijuana pronte per la vendita, nascoste tra i cespugli di un’aiuola. Gli agenti, durante le verifiche di sicurezza nel territorio urbano, hanno denunciato per evasione un uomo di 42 anni, sottoposto agli arresti domiciliari e trovato fuori casa. Deferimento anche per un 27enne, sorpreso in possesso di un coltello a serramanico. Un uomo di 54 anni, invece, è stato trovato nei pressi di Via Algeri, in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente (hashish) ed è stato segnalato alla Prefettura.