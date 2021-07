Priolo, open day per tutti dai 12 anni in su il 5 e 6 luglio

Lunedì 5 e martedì 6 luglio potranno vaccinarsi a Priolo tutte le fasce di età, dai 12 anni in su.

Prosegue fino a martedì 6 luglio l’open day con Pfizer e Moderna per tutti gli over 60 e i soggetti fragili, senza prenotazione. Ne dà notizia il sindaco Pippo Gianni.

Il Centro vaccinale sarà aperto dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.