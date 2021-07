Si vota il 10 ottobre in 6 Comuni della provincia di Siracusa

Fissata la data delle elezioni amministrative in Sicilia per il prossimo autunno per 46 Comuni.

Il governo regionale, su proposta dell'assessorato alle Autonomie locali, ha deciso che si voterà il 10 ottobre, con eventuale ballottaggio il 24 ottobre.

Per la provincia di Siracusa saranno chiamati alle urne i cittadini di Ferla, Lentini, Noto, Pachino, Rosolini e Sortino.