Pachino, sgombero dell'area in cui insiste un supermercato: scatta la mobilitazione

Sgombero definitivo, deciso dai commissari del Comune di Pachino, per l’area in cui da anni si trova un supermercato. Una struttura nella quale lavorano stabilmente 15 i dipendenti che nei periodi estivi diventano più di 30.

“Da oggi abbiamo cominciato a mobilitarci - annuncia il segretario provinciale della Filcams, Alessandro Vasquez - ed abbiamo subito richiesto un incontro urgente che speriamo venga concesso il prima possibile. Ma non escludiamo azioni di lotta e di dimostrazione sotto il palazzo cittadino. Non si può con un colpo di spugna decretare il destino occupazionale di lavoratori e lavoratrici, facendo finta che in quell’area non esistano delle persone che vi lavorano”.