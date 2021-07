Buscemi assediata dal fuoco, il sindaco La Pira: "Chiederemo lo stato di calamità naturale"

Giornata d'infermo ieri a Buscemi per un violento incendio che ha ridotto in cenere il paesaggio intorno alla cittadina, lasciando solo devastazione.

"È stata una giornata lunga, pesante, carica di preoccupazione per il disastro che si è consumato sotto i nostri occhi increduli - commenta il sindaco Rossella La Pira - È rimasto solo un paesaggio spettrale, che incute tanta tristezza. Ho visto una comunità che si è unita, combattendo con tutte le proprie forze contro il fuoco, per salvare il proprio territorio. Molti ci sono riusciti, moltissimi purtroppo no. Esprimo la vicinanza da parte dell'amministrazione Comunale a tutti coloro che oggi hanno perso i frutti di anni di sacrifici e di lavoro. Chiederemo lo stato di calamità naturale - annuncia - e ci batteremo insieme agli altri sindaci dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei", affinché vengano presi i necessari provvedimenti ad ogni livello per arrestare questa piaga. Non possiamo rimanere spettatori -conclude - non possiamo rimanere soli".

Gran lavoro svolto da Forestale, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Protezione Civile sotto il corrodinamento della Prefettura.