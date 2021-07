Siracusa, modifiche alla viabilità all'ingresso di Ortigia negli orari di Ztl

Modifiche alla viabilità in Ortigia, durante gli orari di applicazione della Ztl, per permettere l' ingresso al parcheggio privato della Marina, evitando le lunghe code che vengono a formarsi in via dei Mille.

A Riva Garibaldi è stata istituita l’inversione del senso unico di marcia con direzione viale Mazzini; e in viale Mazzini, nel tratto interposto tra via dei Mille e Riva Garibaldi, l’inversione del senso unico di marcia con direzione via dei Mille.

I veicoli che dovranno recarsi al parcheggio privato della Marina, avranno l’obbligo di effettuare il seguente percorso: Ponte Santa Lucia, Riva Garibaldi, Viale Mazzini, parcheggio.

La circolazione veicolare su via dei Mille sarà consentita solamente ai veicoli muniti di pass Ztl.