Siracusa, visite gratuite al Teatro comunale fino al 26 agosto

Dal domani e fino al 26 agosto il Teatro comunale sarà aperto e visitabile gratuitamente dalle 10 alle 22 grazie ad un’iniziativa ideata da Anna Vicentini e Chiara Vezil, patrocinata dall’assessorato alla Cultura e resa possibile dalla collaborazione con l’associazione Guide turistiche e con gli studenti del primo anno del corso di laurea in “Promozione del Patrimonio”.

“Si arricchisce la ricchissima proposta cultuale 2021 - dice l'assessore Granata - con un’inedita formula di valorizzazione del nostro splendido Teatro Comunale che, è innanzitutto, anche un importante monumento della città”.

“Un segno innovativo di valorizzazione del nostro patrimonio culturale che si inserisce in una stagione densa di avvenimenti importanti - dichiara il sindaco Francesco Italia - grazie all’altra iniziativa in programma “Arte in Teatro” il foyer tornerà a risplendere, incorniciato da bellissime opere”.

Sono previste 4 mostre che si alterneranno ogni 13 giorni e vedranno protagonisti 5 artisti provenienti da diverse zone d’Italia, tutti accomunati dall’amore per la terra siciliana, in particolar modo quella siracusana: Igor Sava ed Ekaterina Sava, acquarellisti; Salvo Alibrio, fotografo; Alessandro La Motta, pittore e scultore; Roberta Conigliaro, scultrice e poetessa.