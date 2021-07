Siracusa, riapre l'Antico Mercato di Ortigia: messa in sicurezza e restauro

Nei prossimi giorni riapre al pubblico l’Antico Mercato di Ortigia, chiuso da dicembre del 2019 per inagibilità.

Stamani il sindaco Francesco Italia e l’assessore alle Politiche culturali Fabio Granata, accompagnati dai responsabili dei servizi di Manutenzione, Paolo Rizzo, e Beni culturali, Nunzio Marino, hanno effettuato un sopralluogo all’interno della struttura dopo la conclusione dei lavori.

Gli interventi, costati circa 75mila euro provenienti dalla tassa di soggiorno, hanno riguardato il rifacimento dell’impianto elettrico e la messa in sicurezza della struttura; la revisione del manto tegole e l’eliminazione delle infiltrazioni, il rifacimento degli intonaci del cortile e del pergolato, i servizi igienici e la manutenzione degli infissi.

“Restituiamo alla città - ha detto il sindaco Francesco Italia- uno dei suoi storici contenitori culturali dopo la messa in sicurezza della struttura ma anche di rivitalizzazione con interventi conservativi e di restauro”.

“Abbiamo programmato - ha aggiunto l'assessore Granata - una serie di importanti eventi culturali per dare subito il segnale forte della rinascita di un luogo che deve diventare sempre più organico al Mercato di Ortigia e alle attività di qualità culturali e produttive di Siracusa”.