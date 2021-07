Siracusa, vertenza Util Service: nessuna buona notizia dall'incontro tra sindacati e amministrazione

Nessuno spiraglio positivo dalla vicenda dei 26 lavoratori Util Service neanche dopo l'incontro di ieri con l'amministrazione comunale: “Ancora quattro soli mesi di cassa integrazione, nessuna notizia sul nuovo possibile bando né per gli affidamenti di parte dei servizi da gestire. I 26 lavoratori della Util Service continuano a girare nel limbo del precariato e il Comune persegue nella sua politica che mette a rischio posti di lavoro.”

Questo il commento dei segretari generali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, Alessandro Vasquez, Teresa Pintacorona e Anna Floridia.

La riunione era stata fissata dopo la protesta dei 12 ex autisti dei pulmini elettrici che domenica scorsa hanno manifestato in via Von Platen contro l’affidamento dei minibus all’Ast.

“Questi 26 lavoratori - affermano i sindacati - sono in cassa integrazione dal 1 maggio scorso e a fine ottobre scadranno anche questi ammortizzatori sociali. Pensavamo che almeno un atto di affidamento parziale per garantire questi servizi fosse pronto e invece nulla.

Abbiamo ribadito la necessità di bandire le nuove gare – hanno concluso Vasquez, Pintacorona e Floridia – anche perché parliamo di gente che ha operato, da precario, per venti anni garantendo alcuni servizi per il Comune di Siracusa.”