Siracusa, restyling Talete: ricorso del Comitato Levante libero

Ricorso del Comitato “Levante Libero” avverso la Determina Dirigenziale del Comune di Siracusa, n.117 del 31 dicembre 2020, sulla riqualificazione attraverso “l’arte pubblica” del parcheggio Talete.

"Levante Libero - scrive il portavoce Giuseppe Implatini - con tale azione sottoscrive, rafforza e rilancia una serie di osservazioni già sostanzialmente evidenziate dal ricorso gerarchico presentato l'11 giugno 2021 nei confronti della stessa Determina dal Comitato Ortigia Sostenibile a firma dell'avvocato Salvatore Salerno.

Chiediamo al Segretario Generale del Comune di Siracusa, Danila Costa di annullare la determina contestata per l’assoluta mancanza dei presupposti atti di indirizzo politico; per la carenza dei pareri preventivi di regolarità tecnica e perché - conclude Implatini - l’affidamento del progetto al privato è avvenuto senza aver ottenuto il previo parere favorevole della Commissione Unica di Ortigia e senza in alcun modo chiarire, nel caso che il progetto ne potesse essere esonerato, per quale ragione".