Noto, poliziotti scambiati per turisti: denunciato parcheggiatore abusivo

Poliziotti scambiati per turisti da un parcheggiatore abusivo che cercava di trovare loro un posto per la sosta dell'auto a Noto.

Una volta resosi conto dell'errore, l'uomo, un 33enne, tenta la fuga. Viene comunque denunciato.

A suo carico erano già arrivate numerose segnalazioni per aver reiterato più volte l’attività illecita di parcheggiatore abusivo.