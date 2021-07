Siracusa, parcheggiatori abusivi nonostante il daspo urbano: 2 denunce

Due siracusani, di 38 e di 39 anni, già conosciuti alle forze di polizia, denunciati per violazioni del daspo urbano cui erano stati sottoposti in quanto parcheggiatori abusivi nella zona del Teatro Greco.

Gli agenti, intervenuti per una lite tra il titolare di una esercizio commerciale di souvenir e uno dei due parcheggiatori, hanno riconosciuto i due ai quali è vietato stazionare nei pressi della zona archeologica di Siracusa.

Sono stati denunciati per la violazione del daspo e per la reiterazione dell’attività di parcheggiatori abusivi. Sequestrati 55 euro, probabile provento dell’attività illecita, ed alcuni tagliandi non autorizzati per il parcheggio delle auto.