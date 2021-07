Siracusa, spaccio in via Santi Amato: in manette 37enne

Nuovo arresto nella piazza di spaccio di via Santi Amato a Siracusa: poco dopo l’una di notte agenti delle Volanti, insospettiti dell'atteggiamento di un uomo lo sottopongono a controllo. Il 37enne viene trovato in possesso di 16 dosi di cocaina, già pronta per lo spaccio e 266 euro, probabile provento dell’attività illecita.

Il giovane che fungeva da vedetta, è stato denunciato per il medesimo reato di detenzione ai fini dello spaccio di droga.

In via Immordini un 47enne è stato segnalato perché in possesso di una modica quantità di cocaina.