Melilli, consegna borse di studio a oltre 100 studenti

Cerimonia di consegna ieri a Melilli, da parte del sindaco Giuseppe Carta, delle borse di studio agli studenti meritevoli.

Dai bambini delle elementari agli studenti universitari, sono stati oltre cento i giovani studenti melillesi che hanno ricevuto questo importante riconoscimento per il quale il Comune di Melilli ha stanziato oltre 35mila euro.

“Con questa cerimonia - ha detto il sindaco Carta - vogliamo premiare l’impegno costante nello studio, le capacità e la grande volontà di imparare che hanno mostrato questi ragazzi. Con l’assegnazione delle borse di studio, vogliamo riconoscere pubblicamente il valore dell’istruzione, il valore dell’impegno, che non è importante solo a scuola, ma in tutti i campi della vita”.