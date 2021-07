Noto, finto benzinaio si impossessa di bancomat e pin di un cliente

Un 47enne deninciato dai Carabinieri a Noto per truffa ed indebito utilizzo di carta di credito.

L’uomo si è piazzato ad un distributore di carburante fingendo di essere il benzinaio e quando un automobilista si è fermato per rifornirsi, si è fatto consegnare la carta bancomat chiedendone anche il pin.

Ottenuta la carta ed il codice, l’uomo si è allontanato a bordo della propria auto.

Le immagini del sistema di videosorveglianza hanno consentito di identificare l'uomo che nel frattempo aveva utilizzato la carta per fare carburante presso un’area di servizio di Avola. Da qui la denuncia per uso fraudolento della carta di pagamento.