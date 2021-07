Priolo, pratica sportiva e stili di vita sani: il progetto della Trogylos per San Focà

Accordo di partenariato tra il Comune di Priolo, la Fidapa, il circolo ricreativo per anziani “Pino Rando”, l'US Acli di Siracusa, il Dirigente scolastico Concetto Veneziano e Amalia Aparo per la Nuova Trogylos Noto e la Trogylos Priolo, capofila del progetto per promuovere e sostenere la creazione di presidi sportivi ed educativi in periferie o quartieri disagiati.

Per il progetto è stato scelto il quartiere San Focà, dove saranno utilizzate le strutture sportive e didattiche; prevede l’organizzazione di attività sportive extra scolastiche e di sostegno per bambini e ragazzi, attività ludico-sportive per donne e over 65, attività svolte da centri estivi per ragazzi, incontri di formazione su stile di vita, alimentazione, educazione civica, inclusione e integrazione.

“Si tratta - fa sapere il sindaco Gianni - di un modello di intervento sportivo e sociale, che punta ad abbattere le barriere economiche e declina concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, fornendo un servizio alla comunità. La finalità è quella di predisporre occasioni affinché ragazzi, donne, anziani, diversamente abili, possano dedicarsi a momenti di svago e di sport, facilitando l’incontro e il confronto, acquisendo i valori universali del rispetto di sé e degli altri”.