Siracusa, moto contro camion in via Lido Sacramento: centauro in codice rosso in ospedale

Grave incidente stradale intorno alle 7 di questa mattina in via Lido Sacramento, a Siracusa.

Coinvolti una moto di grossa cilindrata e un camion: l'impatto è frontale. Ad avere la peggio il motociclista che è stato condotto in codice rosso per politrauma all'ospedale Umberto I. L'uomo, tra i 40 e i 50 anni, è al momento, affidato alle cure dei sanitari del Pronto soccorso che in questi munuti stanno valutando le sue condizioni.

Sul posto per i rilievi del caso la Polizia Municipale.