Siracusa, orario estivo di apertura per l'hub dell'Urban Center

Il centro vaccinale hub di Siracusa, a causa delle alte temperature, da giovedì 1 luglio a domenica 4 luglio rimarrà aperto al pubblico dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 20.

Il Centro comunque garantirà tutte le prenotazioni della giornata e fino ad esaurimento della presenza di pubblico per soddisfare l’adesione dei cittadini all’open day promosso dall’assessorato regionale della Salute per gli over 60 e fragili che potranno sottoporsi al vaccino anticovid Pfizer o Moderna senza prenotazione.

Gli utenti prenotati per le seconde dosi saranno informati con sms del posticipo dell'appuntamento tra le 16 e le 20 di ciascuna giornata di riferimento.

L’Asp di Siracusa sta valutanto la possibilità di mantenere lo stesso orario di apertura nel periodo dal 5 luglio al 31 agosto.