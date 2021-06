Priolo, Mattia Aliano ricevuto in Comune: illustra il suo progetto

"Gli ho proposto di realizzare qui, con la sua azienda, quello che è richiesto in varie parti del mondo, con il solo vincolo di impiegare gente locale". Questa la proposta del sindaco di Priolo, Pippo Gianni che questa mattina ha ricevuto in Comune Mattia Aliano, insieme al presidente del consiglio Alessandro Biamonte. In rappresentanza dei Consiglieri comunali erano presenti Giuseppe Guzzardi e Marco Aliffi. In aula anche gli assessori Tonino Margagliotti e Diego Giarratana.

Mattia Aliano, giovane priolese, ricercatore all’Università di Urbino, laureato in Biologia Molecolare, con dottorato di ricerca in Scienze della Vita, Salute e Biotecnologie, ha poi illustrato il suo progetto. Si tratta di un sistema di sanificazione dell’aria a ciclo continuo per treni, che si utilizza negli impianti di condizionamento e sfrutta diverse tecnologie combinate come raggi UV, ionizzazione e filtrazione. Il sistema è stato brevettato, con richiesta di brevetto internazionale, e per validarne l’efficacia sono stati condotti test nella sede manutentiva di Voghera delle Ferrovie dello Stato, che hanno dato in prestito un treno regionale vuoto, dove sono stati immessi i microrganismi da sanificare.