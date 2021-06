Festa di fine stagione per L'Eurialo Siracusa impegnata nei campionati giovanili

Festa di fine stagione per l'Eurialo Siracusa da aprile e giugo impegnata nei campionati giovanili: secondo posto per l'under under 19 (guidata da Francesco Italia) alle spalle della corazzata Comiso e davanti all’Aurora Siracusa. Buono anche il terzo posto della formazione under 15 ed il quarto dell’under 17, entrambe allenate da Salvo Drago nei tornei di categoria Monti Iblei.

“Piazzamenti di tutto rispetto – commenta il presidente Fabio Cardella – se si considerano tutte le difficoltà attraversate dalle nostre ragazze dal punto di vista logistico. Gli allenamenti sono stati spesso a singhiozzo per via della mancanza di strutture. L’Eurialo è viva e competitiva e stiamo già gettando le basi per la prossima stagione”.

Gli fa eco Salvo Corso: “Siamo soddisfatti per i risultati ottenuti sul campo a dimostrazione della solidità del nostro progetto – sottolinea il dirigente aretuseo - Purtroppo abbiamo incontrato tante difficoltà legate alla mancanza di impianti in cui allenarci. Alla palestra Pino Corso abbiamo dovuto condividere gli spazi con altre società e spesso le nostre ragazze terminavano alle 23 e dovevano tornare a casa con l’autocertificazione, visto il periodo di coprifuoco. Speriamo di poter superare questi problemi, interloquendo in maniera diversa con l’amministrazione comunale in vista della prossima stagione”.