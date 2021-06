Siracusa, evade i domiciliari: rintracciato alla stazione e arrestato

Evade i domiciliari e va in stazione presumibilmente per prendere il primo treno per la Campania, sua regione di origine.

Rintracciato dai Carabinieri viene arrestato. Si tratta di un uomo di 55 anni, campano, ma da tempo residente in provincia di Siracusa.

Quando sono arrivati i militari, l'uomo era disteso su una panchina all’esterno della stazione senza averne il permesso.