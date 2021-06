Il ministro Lamorgese a Siracusa, cambia la mobilità attorno al Santuario

In occasione della visita del ministro dell' Interno, Lamorgese, in programma sabato prossimo a Siracusa, cambierà la mobilità nell’area attorno al Santuario.

Nel dettaglio: sabato 3 luglio, dalle 16 alle 19, viene disposto il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati su via dello Stadio; piazza Santa Lucia nel tratto interposto tra via Ragusa e via Caltanissetta; via Ragusa nel tratto interposto tra via Montegrappa e piazza Santa Lucia; via Agrigento nel tratto interposto tra via Montegrappa e piazza Santa Lucia; via Caltanissetta nel tratto interposto tra via Montegrappa e piazza Santa Lucia.