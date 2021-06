Rosolini, inaugurata la nuova sede della Uil

Nuova sede della Uil a Rosolini. Il taglio del nastro della struttura di via Calatafimi è avvenuto alla presenza del segretario regionale Uil Sicilia, Claudio Barone, del segretario organizzativo Uil Sicilia con delega ai territori di Siracusa, Ragusa e Gela, Luisella Lionti e del responsabile di zona, Vincenzo Calvo.

“Speriamo che si possa cominciare a parlare di politiche del lavoro e non di assistenzialismo - ha detto Lionti - perché i nostri giovani si meritano il lavoro vero, quello per il quale hanno studiato e che spesso costringe loro ad emigrare al nord”.

Enzo Calvo ha aggiunto: “Questa sede è importante perché una nuova realtà locale sarà punto di riferimento per il territorio”.

La benedizione della strutturaè stata data da don Luigi Vizzini, parroco della Chiesa Madre di Rosolini.