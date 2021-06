Siracusa, emergenza caldo: edili "Disinteresse delle istituzioni"

Grande disappunto: è quello che esprimono i segretari generali provinciali di Feneal-Uil e Fillea-Cgil, Saveria Corallo e Salvo Carnevale e il referente territoriale di Filca-Cisl, Gaetano La Braca per la mancata attenzione alla loro richiesta di sospensione delle attività particolarmente esposte al calore come quelle delle costruzioni. Avevano chiesto delle ordinanze che non sono arrivate.

A dimostrazione che questa può essere la strada da perseguire portano ad esempio quanto fatto dalla Regione Puglia che, con una ordinanza del 25 giugno e valida fino al 31 agosto, ha sospeso alcune attività nelle ore centrali delle giornate estive.

"Nessuno può esimersi da una assunzione di responsabilità collettiva sulla vicenda - commentano - chiederemo al Comitato Provinciale Inps, i dati sul numero di richieste di CIG per caldo di questo periodo per verificare la dimensione del fenomeno".