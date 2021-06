Siracusa, lavori in corso in via Necropoli Grotticelle: traffico nel caos

Caldo rovente e traffico paralizzato in via Necropoli Grotticelle, a Siracusa, a causa di lavori in corso da ieri da parte del gestore della rete elettrica.

Interventi che costringono tutte le auto provenienti da Epipoli e Belvedere a deviare sulla Panoramica per poi immettersi su viale Paolo Orsi, aggiungendosi alle altre auto in ingresso dalle zone balneari o in uscita. Inevitabili lunghe code con gli automobilisti esasperati.

Sull'accaduto intervengono Vincenzo Vinciullo, Fabio Alota e Mauro Basile: "L'amministrazione - scrivono in una nota - è rimasta a guardare senza intervenire davanti al caos indescrivibile che si è venuto a creare con centinaia di cittadini rimasti intrappolati nelle loro autovetture costretti ad arrostire sotto il sole cocente di questa mattina".