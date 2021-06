Spiagge siracusane deturpate ogni giorno da rifiuti abbandonati. L'indignazione del sindaco Italia

Cartacce, bottiglie di plastica e vetro, sacchetti e tanto altro abbandonato sulle spiagge siracusane nonostante la presenza di appositi contenitori per i rifiuti.

Questo è il quadro che ogni giorno gli operatori del servizio di pulizia si ritrovano davanti all'alba quando arrivano per ripulire l'arenile e prepararlo all'arrivo dei nuovi bagnanti.

Segnali per nulla confortanti che la dicono lunga sul rispetto dei luoghi da parte di coloro, cento non tutti, che frequentano le spiagge siracusane. Ed è soprattutto il ripetersi quotidiano di questi comportamenti che questa mattina ha indotto il sindaco, Francesco Italia, a denunciare la situazione pubblicamente sui social: "Ecco lo stato in cui all'alba gli operatori del servizio di pulizia ritrovano le spiagge di Siracusa. Così tuteliamo e ci prendiamo cura del meraviglioso territorio in cui abitiamo".