Al Pachino conferma per il tecnico Spatola e per il direttore generale Infanti

La dirigenza del Pachino calcio si sta riorganizzando per la nuova stagione in Prima Categoria e come prima azione, il presidente Enzo Accaputo conferma il direttore generale Giuseppe Infanti e il tecnico, Franco Spatola.

“Vogliamo ripartire - ha dichiarato il massimo dirigente azzurro - e farlo dalle certezze che abbiamo acquisito nel corso dell’ultimo triennio. Ci sono tutti i buoni propositi per tornare in campo e riaccendere la passione dei nostri tifosi”.

Riguardo all’organico e allo staff, non ci sono ancora certezze. Chiaramente si punta a confermare il blocco dei giocatori che hanno cominciato - e mai finito - lo scorso campionato e, dopo le dimissioni del direttore sportivo, Antonio Lorefice, che ha lasciato la dirigenza azzurra per motivi personali, non è stato individuato ancora un sostituto.

“Stiamo programmando la stagione - ha dichiarato il direttore generale, Peppe Infanti - presto avremo un vertice societario in cui verranno prese importanti decisioni anche sulla gestione de settore giovanile. Mi auguro che possa continuare la collaborazione delle realtà sportive che hanno affiancato il Pachino calcio durante la scorsa stagione”.