L'arcivescovo di Siracusa, Mons. Lomanto riceve il Pallio da Papa Francesco

L’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, ha ricevuto ieri da Papa Francesco il Pallio, segno della dignità Metropolitana.

Mons. Lomanto si è unito alla concelebrazione eucaristica presieduta dal Pontefice, nella Basilica Vaticana, nella Festa dei SS. Pietro e Paolo: ha letto il giuramento ed è stato concelebrante accanto al Pontefice. Il Papa ha benedetto il Pallio, simbolo del legame speciale dell’arcivescovo di Siracusa con il Papa. Sempre ieri, l’arcivescovo ha ricordato il 35esimo anniversario di ordinazione sacerdotale.

Mons. Lomanto è stato il primo a riceverlo: “Coraggio la Madonna delle Lacrime la custodisce” sono state le parole rivolte dal Santo Padre all'arcivescovo di Siracusa. “E’ stata una grande emozione nel segno della chiamata alla volontà del Signore che ti conduce, ti guida e ti vuole al suo servizio – ha detto mons. Lomanto -. E’ il segno dell’unità con la fede di Pietro nel dono della propria vita come ha detto il Papa. Donarsi totalmente al Signore in unità al successore degli apostoli”.

Papa Francesco ha voluto, dal 2015, modificare le modalità di conferimento di questa sacra insegna che non viene più imposta direttamente dal Santo Padre, ma solo ricevuta dalle Sue mani in forma privata al termine della concelebrazione. Sarà il rappresentante pontificio in Italia, il Nunzio apostolico mons. Emil Paul Tscherrig, ad imporlo nomine Summi Pontificis a Mons. Lomanto nella concelebrazione conclusiva dei festeggiamenti in onore della Madonna delle Lacrime programmata per il prossimo 1 settembre nel Santuario della Madonna delle Lacrime.