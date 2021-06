Avola, dal libro “Storia di una ribelle ‘nfame” nasce un progetto per la legalità

Il 10 luglio sarà presentato al Comune di Avola il romanzo della scrittrice netina Maria Giovanna Mirano “Storia di una ribelle ‘nfame”, edizione Leima, uscito nelle librerie il 22 aprile 2021.

Dalla tematica affrontata nel volume, è stato sviluppato un progetto curato da Stefania Altavilla, presidente dell'associazione Arca, che coinvolgerà diversi istituti scolastici siciliani. Il progetto è diretto a ragazzi delle scuole medie superiori delle 9 province siciliane, che durante l’anno scolastico saranno coinvolti nella lettura, elaborazione e trasposizione dal linguaggio narrativo al linguaggio cinematografico attraverso la produzione di cortometraggi e videoclip, le cui proiezioni saranno valutate in sede finale da una giuria di qualità e da una giuria stampa, a cui parteciperanno importanti esponenti del mondo della musica e del cinema.

Il progetto denominato “Avola: la città della legalità per i ragazzi”, avrà le sue giornate clou il 20 e il 21 maggio 2022, in occasione della commemorazione del trentesimo anniversario delle stragi di Palermo, che aprirà i ragazzi e il mondo della scuola ad una serie di riflessioni perché si possa parlare di giovani consapevoli del proprio futuro come cittadini attivi di un collettivo in cambiamento.

Durante la serata si alterneranno momenti musicali con la “Women Orchestra”, che eseguirà le musiche dei più grandi compositori come Ennio Morricone, Nicola Piovani, di lettura di alcuni passi del romanzo a cura dell’attrice Vanessa Galipoli e momenti di riflessione curati dalla giornalista Marilena Toscano con la scrittrice in “A tu per tu con l’autore”.